Киберполиция расследует факты атак на госсайты

Киберполиция вместе с Госспецсвязи и СБУ продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти, которая произошла в ночь с 13 на 14 января 2022 года. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.





"Всего было атаковано более 70 государственных вебсайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент сайтов при этом изменен не был и утечки персональных данных не произошло. Наши специалисты вместе с администраторами министерств и ведомств возобновили работу большинства вебресурсов", - говорится в сообщении.





Сообщается, что информация об использовании хакерами конкретной уязвимости системы управления контентом, которое в течение дня появлялось в медиа, было лишь одной из разрабатываемых версий.





В полиции сообщили, что с большой вероятностью произошла так называемая supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки.





"Важной задачей было установить метод реализации атаки, собрать цифровые доказательства, а также в короткие сроки восстановить работоспособность веб-ресурсов. В течение выходных специалисты продолжат работу по расследованию с целью установления его заказчиков и последующей официальной атрибуции", - сообщили в киберполиции.





По факту несанкционированного вмешательства в работу сайтов государственных органов следственным управлением полиции Киева возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Следственные действия продолжаются.





Напомним, в ночь на пятницу, 14 января, произошла глобальная хакерская атака на сайты органов государственной власти Украины.