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16 января 22, 20:15
Facebook заблокировал страницу делегации РФ в Вене
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По словам руководителя делегации, ее представители на своей странице в Facebook только заявления руководства России и МИД РФ

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности. Об этом сообщает российский пропагандистский сайт ТАСС.

По словам руководителя российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константина Гаврилова, страница россиян была заблокирована еще в пятницу, 14 января.

"В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент", – заявил Гаврилов.

По его словам, представители российской делегации репостили на своей странице в Facebook только заявления руководства России и МИД РФ.

В этой связи делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему.

А Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к странице делегации РФ.

На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
liga.net
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