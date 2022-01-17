Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана

Одна из учетных записей верховного лидера Ирана Али Хаменеи в социальной сети Twitter заблокирована после того, как там было размещено анимированное видео с атакой беспилотника на фигуру, похожую на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в сообщил представитель корпорации Twitter Inc.
"Действие указанной учетной записи приостановлено навсегда за нарушение нашей политики уклонения от запретов", – заявили в компании.
Речь идет об аккаунте @KhameneiSite. На этой неделе там было размещено анимированное видео с изображением беспилотника, нацеленного на фигуру, внешне похожую на Трампа.
В ролике говорилось о мести за гибель иранского генерала Касема Сулеймани.
Год назад Хаменеи уже размещал подобную анимацию.
Основные аккаунты аятоллы в Twitter на других языках остаются активными.3 января 2020 года США нанесли авиаудар в Багдаде, убив Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.