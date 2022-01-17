Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана

Одна из учетных записей верховного лидера Ирана Али Хаменеи в социальной сети Twitter заблокирована после того, как там было размещено анимированное видео с атакой беспилотника на фигуру, похожую на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в сообщил представитель корпорации Twitter Inc.

"Действие указанной учетной записи приостановлено навсегда за нарушение нашей политики уклонения от запретов", – заявили в компании.

Речь идет об аккаунте @KhameneiSite. На этой неделе там было размещено анимированное видео с изображением беспилотника, нацеленного на фигуру, внешне похожую на Трампа.

В ролике говорилось о мести за гибель иранского генерала Касема Сулеймани.

Год назад Хаменеи уже размещал подобную анимацию.

Основные аккаунты аятоллы в Twitter на других языках остаются активными.





27 ноября недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Ирана – 62-летний Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы".





1 января 2021 года МИД Ирана заявил о якобы попытках США "создать предлог для войны" между странами. В этом же месяце Иран ввел санкции против Трампа.