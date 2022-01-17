Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.13
USD
28.19
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
Интернет
16 января 22, 20:18
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана
Али Хаменеи
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Речь идет об аккаунте @KhameneiSite, где разместили видео с изображением беспилотника, нацеленного на фигуру, похожую на Трампа

Одна из учетных записей верховного лидера Ирана Али Хаменеи в социальной сети Twitter заблокирована после того, как там было размещено анимированное видео с атакой беспилотника на фигуру, похожую на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в сообщил представитель корпорации Twitter Inc.

"Действие указанной учетной записи приостановлено навсегда за нарушение нашей политики уклонения от запретов", – заявили в компании.

Речь идет об аккаунте @KhameneiSite. На этой неделе там было размещено анимированное видео с изображением беспилотника, нацеленного на фигуру, внешне похожую на Трампа.

В ролике говорилось о мести за гибель иранского генерала Касема Сулеймани.

Год назад Хаменеи уже размещал подобную анимацию.

Основные аккаунты аятоллы в Twitter на других языках остаются активными.

3 января 2020 года США нанесли авиаудар в Багдаде, убив Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. 

27 ноября недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Ирана – 62-летний Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы".

1 января 2021 года МИД Ирана заявил о якобы попытках США "создать предлог для войны" между странами. В этом же месяце Иран ввел санкции против Трампа. 
liga.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Атака на госсайты: Microsoft нашла вредный софт
noimageFacebook заблокировал страницу делегации РФ в Вене
Лента новостей