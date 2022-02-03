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IT-Индустрия
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3 февраля 22, 11:03
В работе Киевстар произошел сбой
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Абоненты жалуются на невозможность совершать и принимать звонки. Также есть проблемы с доступом к интернету.

В работе оператора мобильной связи Киевстар утром 4 февраля произошел сбой. Об этом пишет Страна.

Абоненты жалуются на невозможность совершать и принимать звонки. Также есть проблемы с доступом к интернету.

Отмечается, что при попытке сделать вызов, автоответчик сообщает, что средств на счету недостаточно. У ряда пользователей также недоступны функции проверки счета и не работает мобильное приложение.

На странице Киевстар в Facebook подтверждают, что сейчас наблюдаются сложности при осуществлении звонков.

В компании заявили, что уже работают над решением проблемы.

 

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