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4 февраля 22, 09:18
YouTube пытался заблокировать каналы окружения Медведчука
Виктор Медведчук
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YouTube лишь на несколько часов заблокировал каналы Медведчука Перший незалежный и UkrLive

Медиасервис YouTube заблокировал каналы UkrLive и Перший Незалежный, чье вещание в Украине уже год запрещено санкциями СНБО, однако вскоре они сменили адреса и снова доступны. О блокировке сообщила в ночь на 4 февраля одна из ведущих.

В конце декабря 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, которым принадлежат Перший незалежный и UkrLive, созданные окружением нардепа Виктора Медведчука и заблокированные в Украине за российскую пропаганду.

Сегодня, будучи еще заблокированными, там заявили, что "власть Зеленского... заставляет население смотреть пропагандистские СМИ".

Вскоре администраторы этих интернет-площадок поменяли адрес на YouTube – и снова стали доступны.

Тем временем заблокированным остается главный ресурс оккупационной администрации в Луганске – "Луганский информационный центр":

2 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука Козака и владельца телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. В тот же день каналы прекратили свое вещание на телевидении. Детали – здесь.

Спустя две недели после этого сотрудники каналов, объединенных в медиахолдинг Новости, зарегистрировали новую компанию с одноименным названием – ООО "Медиахолдинг Новости" с уставным капиталом 100 грн. В сентябре депутат от пророссийской ОПЗЖ Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала Перший незалежный, а в ноябре – владельцем ООО "Телепростир" (телеканал UkrLive).

1 февраля 2022 года Россия запустила фейк, чтобы поссорить Украину и Польшу: помогли Страна и Медведчук. В Киеве беспрепятственно снимают антиукраинские сюжеты пропагандисты с РЕН ТВ. 

Кроме того, в Украине работают сотрудники пропагандистского ресурса ТАСС: на днях они освещали акцию протеста против кремлевских нарративов на телеканале НАШ бывшего нардепа Евгения Мураева. 

 3 февраля в Пентагоне заявили, что россияне, вероятно, захотят сфабриковать предлог для нового вторжения в Украину, причем в фейковом видео, которое якобы планирует распространить Россия, "используют беспилотники Bayraktar".
liga.net
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