Twitter начал тестировать новейшую функцию по всему миру

Социальная сеть Twitter расширила тестирование новой функции "дизлайков". Отныне она стала доступной для пользователей со всего мира. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.

Таким образом, тестирование в ограниченном круге пользователей началось еще в июле. В то же время функция была доступна только на устройствах с операционной системой iOS. Пользователи имели возможность голосовать "за" или же "против" за те или иные твиты.

Мы многое узнали о типах ответов, которые пользователи не считают релевантными, и расширяем этот тест - большинство из вас в браузере, а также в приложениях для iOS и Android будут иметь возможность использовать кнопку негативной оценки.

Отмечается, что пользователи не смогут увидеть число "дизлайков". Статистика публикации будет известна только ее автору.

Напомним, администрация социальной сети Twitter будет удалять фото и видео с участием пользователей, если они не давали согласия на их публикацию. Компания будет принимать во внимание ситуацию, с которой связан опубликованный контент.

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