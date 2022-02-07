Google впервые за восемь лет обновит логотип Chrome

Google решила перерисовать логотип браузера Chrome — в последний раз он менял свой облик в далеком 2014 году. Но, как это нередко бывает с обновлением логотипов известных продуктов, изменения настолько незначительны, что заметить их крайне непросто.





Без прямого сравнения нового и предыдущего лого Chrome понять, что конкретно изменилось, невозможно. Первый взгляд на редизайн лого Google Chrome и некоторые мысли, лежащие в основе очень тонких изменений, предоставил дизайнер Элвин Ху в отдельном треде в Twitter.













Если внимательно сравнить старый и новый логотипы Chrome, то можно заметить, что дизайнеры убрали тени на границах между каждым цветом, сделав элементы более плоскими, а также сделали синий круг крупнее и выразительнее. Кроме того, все фирменные цвета логотипа стали ярче.





Есть еще одно крупное изменение, о котором рассказал Элвин Ху. Команда дизайнеров Google обнаружила, что «размещение определенных оттенков зеленого и красного рядом друг с другом создает неприятную цветовую вибрацию». Чтобы исправить это и сделать иконку «более доступной», дизайнеры добавили едва заметный градиент, который смягчает переход между цветами.





Основной логотип Chrome (тот, на который вы нажимаете на док-панели / панели задач для запуска программы) будет отличаться в зависимости от системы. В Chrome OS логотип будет выглядеть более красочно, чтобы дополнять другие системные значки. Вариант для macOS получил тени в соответствии с трехмерным видом родных иконок Apple — он будто «выскакивает» из док-панели. В то же время вариант для Windows 10 и 11 имеет более резкий градиент, чтобы соответствовать стилю других значков Windows.





Новый значок Chrome уже доступен в новейшей сборке Chrome Canary (версия Chrome для разработчиков), но для всех остальных он станет доступен в течение следующих нескольких месяцев, когда выйдут стабильные версии обновления.





Остается вспомнить, что за все время иконка Google Chrome менялась четыре раза — в 2008, 2011, 2014 и сейчас.