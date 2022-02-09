Як захистити себе в інтернеті — 5 порад від Google

З цієї нагоди Google Україна за традицією, що склалася упродовж останніх років, підготувала кілька порад і рекомендацій, як краще захистити себе і свої персональні дані в інтернеті. Окремо Кіберполіція України опублікувала пам’ятка з кібергігієни, яка містить основні правила онлайн-безпеки.





П’ять порад Google щодо підвищення захисту даних в інтернеті





1. Пройдіть перевірку безпеки Google:





Перевірка безпеки — це покроковий інструмент, який допомагає захистити обліковий запис Google за допомогою персональних рекомендацій. Він дозволяє керувати доступом сторонніх додатків до даних облікового запису, а також перевіряти надійність паролів, і виконувати інші дії.





2. Підвищите безпеку свого облікового запису за допомогою Програми додаткового захисту





Програма додаткового захисту (APP) пропонує найпотужніший механізм безпеки Google, розроблений для захисту користувачів особистих і корпоративних облікових записів Google, яким найбільше загрожують цілеспрямовані атаки (наприклад, журналістів, активістів, лідерів бізнесу та учасників виборчих кампаній). Провідні в галузі засоби безпеки, що надаються в межах цієї програми, захищають облікові записи й дані користувачів від нових методів, які зловмисники використовують для атак (наприклад, від фішингу й зловмисного програмного забезпечення).





3. Використовуйте менеджер паролів





Звичайній людині важко запам’ятати величезну кількість паролів. Через це люди часто нехтують безпекою заради зручності, створюють слабкі паролі або використовують їх повторно на інших сайтах. Часто саме ці слабкі паролі використовуються під час фішингових атак і злому. Використовуючи менеджер паролів (наприклад, вбудований у ваш обліковий запис Google), ви зможете створювати надійні паролі, запам’ятовувати їх і безпечно зберігати.





4. Регулярно оновлюйте програмне забезпечення





Оновлення програмного забезпечення зазвичай усуває нещодавно виявлені вразливості системи безпеки, тому завжди використовуйте останню версію програмного забезпечення на всіх своїх пристроях. Деяке програмне забезпечення, таке як Chrome, Android та iOS, оновлюється автоматично, тому вам не потрібно турбуватися про це. Інші сервіси надсилають сповіщення, коли потрібно оновити систему. Намагайтеся одразу встановити оновлення й ніколи не натискати “нагадати мені пізніше”.





5. Якщо загубили телефон, заблокуйте його





Якщо ви загубили свій телефон або його вкрали, ви можете зайти у свій обліковий запис Google і скористатися інструментом “Пошук телефона”, щоб захистити свої дані за допомогою кількох швидких кроків. Незалежно від того, чи ваш пристрій працює на Android чи iOS, ви можете віддалено знайти та заблокувати його, щоб ніхто інший не міг використовувати ваш телефон і отримати доступ до вашої особистої інформації.





На окремому сайті safety.google зібрана вся інформація щодо механізмів та технологій, які використовує Google для захисту персональних даних та користувачів своїх онлайн-сервісів. Поради та рекомендації Google як захистити себе та свої персональні дані за попередні роки — за посиланнями (2019, 2020 та 2021).





Пам’ятка з кібергігієни від Кіберполіції





У Кіберполіції зі свого боку підготували прості рекомендації, які допоможуть мінімізувати ризики постраждати від дій кібрезлочинців при онлайн-серфінгу:





- створюй надійні, складні паролі та не встановлюй однаковий пароль для декількох ресурсів;

- не переходь за сумнівними гіперпосиланнями. Найчастіше інфіковані листи надходять поштою;

- не використовуй фінансовий номер телефону для авторизації у соціальних мережах;

- заборони віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейди на контрактне обслуговування;

- не пересилай у месенджерах конфіденційну інформацію та фото документів;

завантажуй програми та додатки лише з офіційних джерел;

- надавай перевагу інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею Wi-Fi;

- використовуй антивірусне програмне забезпечення;

- пам’ятай, що найкращий метод захисту твоїх інтернет-акаунтів – двофакторна аутентифікація. Вмикай її всюди, де є така можливість