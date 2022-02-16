Небывалая кибератака. Украину снова DDOSят

На Западе Украину предупреждали о российском наступлении с 16 февраля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что агрессия России может начаться, в том числе, и с кибератаки. И вот во вторник, 15 февраля сайты украинских банков и министерств испытали небывалую по мощности кибератаку.

Приват и Ощад

В настоящее время известно об атаке на банки Приватбанк и Ощадбанк, а также на Минобороны и сайт ВСУ. Пользователи сообщают, что у некоторых не работает интернет-банкинг, другие – могут авторизоваться, однако не могут проводить операции.

В ПриватБанке позже заявили, что банку удалось устранить последствия DDOS-атаки и возобновить стабильную работу систем.

Службы не работали в течение одного часа. При этом трафик был интенсивным, поэтому это создавало дополнительные усложнения с доступом к услугам.

"Сообщаем, что нам удалось устранить последствия DDOS-атаки и возобновить стабильную работу систем", - отметили в Привате. В то же время, пользователи в дальнейшем жалуются на проблемы с доступом.

"Мы имеем в виду, что есть вероятность дальнейших атак, поэтому наша IT-команда делает все возможное, чтобы им противостоять должным образом", - резюмировали в госбанке.

Госслужба спецсвязи и защиты информации подтвердила информацию о мощной DDOS-атаке на ряд информационных ресурсов Украины. Рабочая группа в настоящее время принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки.

Раз в месяц

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала Дія и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

Российский след

В правительстве заявили, что атака связана с эскалацией со стороны России. Хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью психологической атаки на украинцев.

На русский след указывает и хронология распространения новости., подчеркнули в Кабмине.Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". А дальше ее активно распространили российские издания.

В частности, одним из первых сообщений об атаке была статтья в российском провластном издании РИА около 4 часов утра (по киевскому времени).

Правительственные эксперты объяснили, что использование чувствительных тем из истории польско-украинских отношений должно было скрыть след российских хакеров.

Однако текст на польском языке содержит стилистические неточности и лексические ошибки, которые подтвердили украинским кибер-специалистам и польские коллеги.

В центре подчеркнули, что атаку на правительственные порталы Украины можно трактовать как один из примеров российской агрессии против государства Украины. Поэтому в центре надеются на скорейшее наложение санкций на российские структуры, связанные с атакой.