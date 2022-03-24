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IT-Индустрия
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24 марта 22, 10:19
В России заблокировали Google News
Google
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Доступ к интернет-сервису был принудительно прекращен из-за якобы "фейков о спецоперации в Украине"

Доступ к интернет-сервису Google News (Google Новости) заблокировали на территории россии по требованию "Роскомнадзора".

Как уверяет надзирательный орган, доступ к интернет-сервису был принудительно прекращен из-за якобы "фейков о спецоперации в Украине".

"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны", – заявили в ведомстве.

Блокировку подтверждает ресурс GlobalCheck.

В россии встревожены тем, что американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, которые содержали "недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины".

Недавно в россии был подписан закон о "фейках о российской армии". За правду о войне в Украине в России можно получить штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 10 лет. Если распространение информации повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.
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