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1 апреля 22, 12:32
Поисковик Google выкатит обновления для Search и News
google
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Google начнет помечать наиболее цитируемые источники новостей в рамках борьбы с фейками
Поисковик Google выкатит обновления для Search (поиск) и News (новости) с целью уменьшить распространение дезинформации. С июня 2021 года компания присваивает ярлыки результатам по «быстроразвивающимся темам», включая такие вещи, как экстренные новости и быстро распространяющиеся вирусные видео. Поисковик может предложить вернуться к информации позже для получения подробностей, если они появятся. Начиная с 31 марта в США (на английском языке) ярлыки будут содержать некоторые советы по информационной грамотности.

Идея состоит в том, чтобы помочь людям оценить, является ли информация, которую они видят, правомерной. Google предложит такие действия, как проверка даты публикации и поиск имени автора, чтобы выяснить, заслуживают ли они доверия. Об этом сообщило издание Engadget.

В новостях Google в Top Stories появится новый ярлык для обозначения источников, которые широко цитируются другими новостными организациями. Его будут применять новостям из местных газет, интервью, материалам расследований, объявлениям и пресс-релизам, на которые ссылаются другие издатели.

Первоначально особая маркировка станет доступной на мобильных устройствах в США (только на английском языке). Затем Google планирует развернуть ее по всему миру в ближайшие недели.

Ранее Google обещал внедрить новую модель машинного обучения MUM, цель которой —  находить «широкий спектр личных поисковых запросов в кризисных ситуациях».
ITC.ua
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