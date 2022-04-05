Украинцев призвали не пользоваться интернет-рацией Zello

Это приложение было создано российскими программистами и получило широкое распространение из-за возможности одновременной передачи голосовых сообщений большому количеству людей. Украинские активисты тысячами загружали Zello для координации своих действий во время Революции Достоинства. После победы Майдана и бегства Януковича популярной интернет-рация стала и на востоке.





Теперь же Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что Zello контролируются спецслужбами рф и призвало не пользоваться приложением.





«До недавнего времени украинцы считали Zello достаточно безопасным. Вместе с тем, спецслужбами нашей страны получены неопровержимые доказательства того, что российским оккупантам удалось получить и накопить значительные объемы актуальной технической информации о пользователях приложения, что позволило им идентифицировать пользователей указанного сервиса. Благодаря такой идентификации приложение Zello стало одним из каналов получения разведывательной информации российскими спецслужбами», — сказано в публикации.





Таким образом, Zello подконтрольно врагу и используется для поиска и борьбы с украинскими патриотами.