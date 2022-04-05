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IT-Индустрия
Интернет
4 апреля 22, 22:59
Украинцев призвали не пользоваться интернет-рацией Zello
Zello
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Еще в 2015 году тогдашний советник главы СБУ Маркиян Лубкивский говорил, что спецслужбы россии мониторят информацию в сервисе Zello.
Это приложение было создано российскими программистами и получило широкое распространение из-за возможности одновременной передачи голосовых сообщений большому количеству людей. Украинские активисты тысячами загружали Zello для координации своих действий во время Революции Достоинства. После победы Майдана и бегства Януковича популярной интернет-рация стала и на востоке.

Теперь же Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что Zello контролируются спецслужбами рф и призвало не пользоваться приложением.

«До недавнего времени украинцы считали Zello достаточно безопасным. Вместе с тем, спецслужбами нашей страны получены неопровержимые доказательства того, что российским оккупантам удалось получить и накопить значительные объемы актуальной технической информации о пользователях приложения, что позволило им идентифицировать пользователей указанного сервиса. Благодаря такой идентификации приложение Zello стало одним из каналов получения разведывательной информации российскими спецслужбами», — сказано в публикации.

Таким образом, Zello подконтрольно врагу и используется для поиска и борьбы с украинскими патриотами.
ITC.ua
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