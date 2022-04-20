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IT-Индустрия
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20 апреля 22, 12:47
Google Wallet может снова вернуться в составе Google Pay
Google Wallet
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Судя по всему, Google работает над возвращением цифрового кошелька Wallet в той или иной форме. Хотя ранее компания сделала это приложение частью Google Pay.
Судя по всему, Google работает над возвращением цифрового кошелька Wallet в той или иной форме. Хотя ранее компания сделала это приложение частью Google Pay. Согласно имеющейся информации, Google создаёт интерфейс Wallet для Google Play Services, который будет служить способом доступа и управления платёжными и проездными картами, пропусками, вознаграждениями за членство и др.

В настоящее время пользователи управляют большинством из этих инструментов в Google Pay. Вполне, вероятно, что в дальнейшем пользователи будут получать доступ к новому интерфейсу Wallet из того же приложения Google Pay, которое и далее будет использоваться для бесконтактных платежей. Предполагается, что карты, добавленные в Wallet будут доступны из других мест. На это намекает опубликованный скриншот, где показана ссылка с текстом «узнайте, как операции в вашем Wallet будут отображаться в Google».

Google Wallet появился в 2011 году в виде приложения для хранения информации о банковских картах и совершения бесконтактных платежей. По мере своего развития он трансформировался в цифровой (а иногда и физический) платёжный сервис. Но в 2018 году произошло объединение Android Pay и Google Wallet в единый сервис Google Pay. С тех пор приложение было полностью переработано и получило ряд дополнительных функций.
ITC.ua
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