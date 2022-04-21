єДопомога: официальный сайт о денежной и волонтёрской помощи

Министерство социальной политики совместно с Минцифрой создали информационный ресурс, предназначенный для помощи пострадавшим в результате российско-украинской войны. Он содержит структурированную информацию и инструкции, как найти или оказать помощь.





Сайт «єДопомога» на данный момент имеет два основных раздела: денежная помощь от государства и предоставление или получение волонтёрской помощи.





Раздел «Денежная помощь от государства» позволяет узнать, как можно:





- получить статус ВПЛ и соответствующие выплаты,

- сообщить о повреждённом имуществе,

- получить 6500 грн предпринимателю за трудоустройство ВПЛ,

- оформить выплату пенсии или субсидии на карту,

- получить помощь украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях.





Инструкции разработаны таким образом, чтобы воспользоваться соответствующими услугами можно было онлайн или офлайн.





«єДопомога» – информационный ресурс о денежной и волонтёрской помощи пострадавшим от войны





В разделе «Волонтерская помощь» есть возможность получить или оказать помощь тем, кому она нужна в нынешних условиях, а именно:





- получить помощь (продукты, лекарства, одежду и т.д.),

- помочь онлайн,

- помочь из рук в руки.





Например, в разделе об актуальных гуманитарных нуждах можно выбрать любую область Украины, узнать, чего там больше не хватает, и передать из рук в руки нужные вещи или товары. Для того чтобы получить или оказать волонтёрскую помощь, необходимо зарегистрироваться и указать номер телефона.