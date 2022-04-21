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21 апреля 22, 22:26
єДопомога: официальный сайт о денежной и волонтёрской помощи
єДопомога
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Министерство социальной политики совместно с Минцифрой создали информационный ресурс, предназначенный для помощи пострадавшим в результате российско-украинской войны.
Министерство социальной политики совместно с Минцифрой создали информационный ресурс, предназначенный для помощи пострадавшим в результате российско-украинской войны. Он содержит структурированную информацию и инструкции, как найти или оказать помощь.

Сайт «єДопомога» на данный момент имеет два основных раздела: денежная помощь от государства и предоставление или получение волонтёрской помощи.

Раздел «Денежная помощь от государства» позволяет узнать, как можно:

- получить статус ВПЛ и соответствующие выплаты,
- сообщить о повреждённом имуществе,
- получить 6500 грн предпринимателю за трудоустройство ВПЛ,
- оформить выплату пенсии или субсидии на карту,
- получить помощь украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях.

Инструкции разработаны таким образом, чтобы воспользоваться соответствующими услугами можно было онлайн или офлайн.

«єДопомога» – информационный ресурс о денежной и волонтёрской помощи пострадавшим от войны

В разделе «Волонтерская помощь» есть возможность получить или оказать помощь тем, кому она нужна в нынешних условиях, а именно:

- получить помощь (продукты, лекарства, одежду и т.д.),
- помочь онлайн,
- помочь из рук в руки.

Например, в разделе об актуальных гуманитарных нуждах можно выбрать любую область Украины, узнать, чего там больше не хватает, и передать из рук в руки нужные вещи или товары. Для того чтобы получить или оказать волонтёрскую помощь, необходимо зарегистрироваться и указать номер телефона.
ITC.ua
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