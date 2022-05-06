Франция дала разрешение на работу криптобиржи Binance

Крупнейшую в мире биржу по криптовалютам внесли во французский реестр поставщиков услуг по надзору за фондовыми рынками (AMF). Это позволит Binance официально оказывать услуги по торговле и хранению Bitcoin, а также других криптовалют.





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Франция – первая крупная страна Европы, одобрившая Binance. В Литве за биржей следят регуляторы по борьбе с отмыванием денег, а в Швеции только проходит процесс регистрации.





У криптокомпании нет официальной штаб-квартиры и Binance ранее гордилась этим фактом, но для одобрения со стороны регуляторов планируется создать европейский офис в Париже. По причине отсутствия штаб-квартиры компания уже получила отказ в регистрации от Италии, Великобритании и Сингапура.





Генеральный директор Binance Чангпенг Чжао инвестирует €100 млн. в страну и запустить программу акселератора для Web3-стартапов.





По данным CoinGecko, за один день объем спотовых торгов на Binance составляет более $14 млрд, а объем контрактов – почти $50 млрд.





Напомним, Binance запустила Binance Refugee Card для выехавших из Украины людей. Это позволит им осуществлять или получать криптовалютные платежи, покупать товары в розничных магазинах в странах ЕЭЗ