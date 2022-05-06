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5 мая 22, 16:07
Франция дала разрешение на работу криптобиржи Binance
Binance
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Крупнейшую в мире биржу по криптовалютам внесли во французский реестр поставщиков услуг по надзору за фондовыми рынками (AMF).
Крупнейшую в мире биржу по криптовалютам внесли во французский реестр поставщиков услуг по надзору за фондовыми рынками (AMF). Это позволит Binance официально оказывать услуги по торговле и хранению Bitcoin, а также других криптовалют.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.
Слава Украине!

Франция – первая крупная страна Европы, одобрившая Binance. В Литве за биржей следят регуляторы по борьбе с отмыванием денег, а в Швеции только проходит процесс регистрации.

У криптокомпании нет официальной штаб-квартиры и Binance ранее гордилась этим фактом, но для одобрения со стороны регуляторов планируется создать европейский офис в Париже. По причине отсутствия штаб-квартиры компания уже получила отказ в регистрации от Италии, Великобритании и Сингапура.

Генеральный директор Binance Чангпенг Чжао инвестирует €100 млн. в страну и запустить программу акселератора для Web3-стартапов.

По данным CoinGecko, за один день объем спотовых торгов на Binance составляет более $14 млрд, а объем контрактов – почти $50 млрд.

Напомним, Binance запустила Binance Refugee Card для выехавших из Украины людей. Это позволит им осуществлять или получать криптовалютные платежи, покупать товары в розничных магазинах в странах ЕЭЗ
ITC.ua
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