Хакеры РФ атаковали сайт горсовета Львова, похищены файлы

Российские хаккеры открыли IT-фронт. Они атаковали сайт горсовета Львова и похитили часть данных. Об этом сообщил в Facebook заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

"Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных", – сказано в сообщении.

По словам Москаленко, была похищена часть рабочих файлов города и опубликована на телеграмм-каналах российских оккупантов.

Мэрия Львова сейчас работает совместно с СБУ и Киберполицией над преодолением последствий. Он подчеркивают, что Россия сейчас использует для атак на Украину не только ракеты, но и IT-фронт.