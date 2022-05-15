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IT-Индустрия
Интернет
15 мая 22, 22:41
Хакеры РФ атаковали сайт горсовета Львова, похищены файлы
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Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко подчеркнул, что Россия теперь использует для атак на Украину не только ракеты, но и IT-фронт

Российские хаккеры открыли IT-фронт. Они атаковали сайт горсовета Львова и похитили часть данных. Об этом сообщил в Facebook заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

"Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных", – сказано в сообщении.

По словам Москаленко, была похищена часть рабочих файлов города и опубликована на телеграмм-каналах российских оккупантов.

Мэрия Львова сейчас работает совместно с СБУ и Киберполицией над преодолением последствий. Он подчеркивают, что Россия сейчас использует для атак на Украину не только ракеты, но и IT-фронт.
liga.net
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