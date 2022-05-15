Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
Интернет
15 мая 22, 22:49
Мошенники выманивают деньги с платежных карт
Мошенники
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мошенники выманивают деньги с платежных карт, прикрываясь якобы помощью от ООН

В интернете запущена новая мошенническая схема – пользователям предлагают оставить свои данные и якобы получить деньги от ООН. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA предупреждает, что активизировались мошенники.

Уточняется, что в соцсети Facebook создана фейковая страница одного из всеукраинских телеканалов, где предлагают принять участие в опросе.

"Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и произвести дополнительный платеж", – сказано в сообщении.

Пользователей предупреждают: никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах. Если данные карты ошибочно введены, то необходимо заблокировать платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан с обратной карты) или через интернет-банкинг.

Сообщается, что ранее мошенники уже использовали подобную схему денежной помощи от стран ЕС.
liga.net
Ещё по теме:
ESET предупреждает о новой атаке на устройства Apple
В Мадриде идет обыск в офисе Google из-за мошенничества
Кибермошенники адаптируют классику развода к цифровой эпохе
Кибепреступники ищут любителей халявного интернета
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Хакеры РФ атаковали сайт горсовета Львова, похищены файлы
Лента новостей