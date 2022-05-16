Twitter обвинил Илона Маска в нарушении соглашения NDA

Миллиардер утверждал, что собирается гарантировать свободу слова в социальной сети и обещал бороться со спамом и фейковыми аккаунтами. В конце прошлой недели Маск остановил приобретение из-за сомнений в том, что данные о трафике Twitter ненастоящие. Платформа сразу же просела на фондовом рынке.





Миллиардер заявил, что необходимо знать точную долю ботов или ложных учетных записей, которые существуют среди 229 миллионов ежедневных пользователей Twitter. Сомнения Маска породили финансовые потрясения, а сам Twitter обвинил его в нарушении соглашения путем раскрытия возможных конфиденциальных данных.





Генеральный директор Tesla показал, что система, используемая платформой для определения поддельных пользователей, населяющих социальную сеть, не очень надежна.









Маска обвиняли в манипулировании рынком, когда он высказывался за или против криптовалют, вызывая изменения их цен, и теперь считается, что он применяет одну из своих уловок, чтобы сбить цену соцсети. Его последний шаг — подчеркнуть, что не менее 90% активных пользователей социальной сети — боты или фальшивые аккаунты. И это отвлекает от платформы. По сути, если Маск прав, это превращает Twitter в инструмент для рекламы и манипулирования общественным мнением, а не площадку для свободы выражения мнений.





Чтобы подкрепить свою идею о преувеличенной доле ботов в Твиттере, Маск сослался на тот факт, что самый популярный твит на платформе получил количество лайков менее 2% реальных активных пользователей за день. Эксперты Уолл-стрит считают, что Илон Маск настаивает на пересмотре цены социальной сети, которая вполне может быть намного ниже первоначально запланированных $44 млрд. Чем ниже акции Twitter на фондовом рынке, тем лучше будет переговорная позиция Маска, который сможет претендовать на более доступную стоимость соцсети.





Заодно миллиардер обвинил алгоритм Twitter, который, по его мнению, манипулирует пользователями. Ему ответил создатель соцсети Джек Дорси, объяснив, как работает рекомендательная система Twitter.









Маск после ответа отказался от своего комментария, заявив, что не намекает на злой умысел в алгоритме.





«Я считаю, что он пытается угадать, что вы, возможно, захотите прочитать, и при этом непреднамеренно манипулирует/усиливает ваши точки зрения, а вы не понимаете, что это происходит», - Илон Маск