Зачем Apple хотела сотрудничать с Facebook?

Facebook и Apple враждуют уже на протяжении нескольких лет. ВО время проведения мероприятия WWDC 2020 компания Apple объявила, что iOS будет требовать от приложений получать разрешение у пользователей на отслеживание рекламы между приложениями.





Такой подход очень огорчил компанию Facebook, которая ожидала нестабильности доходов из-за этих изменений. Компания на протяжении нескольких месяцев выступала против планов Apple, но эта функция в итоге была выпущена в iOS 14.5 в апреле 2021 года. Однако по данным The Wall Street Journal, до того, как все это произошло, Facebook и Apple работали над соглашением о партнёрстве и разделении доходов. Соответствующие переговоры проходили в период с 2016 по 2018 год.





Отмечается, что Apple и Facebook рассматривали возможность запуска сервиса подписки на версию платформы без рекламы. А поскольку Apple берет себя часть доходов от покупок в приложениях, включая подписки, это могло быть действительно очень прибыльным соглашением для компании из Купертино.





Ещё одна договоренность, которая обсуждалась и в конечном итоге стала предметом разногласий, заключалась в том, что Apple хотела получать долю и от «продвигаемых публикаций».





Речь идёт об оплате за размещение сообщения перед более широкой аудиторией. Facebook уже давно считает продвигаемые посты частью своего рекламного портфолио.





Малый бизнес часто используют продвигаемые публикации, чтобы охватить больше людей. Apple заявила, что такие продвижения следует рассматривать как покупки в приложении, с которых требуется взимать комиссию в размере 30%.





В свою очередь Facebook настаивала, что это были рекламные продукты, на которые не распространяется сфера применения комиссионных Apple.





По данным Insider Intelligence, с момента внедрения изменений в отслеживании в 2021 году 37% пользователей iPhone разрешили компаниям отслеживать свою активность в приложениях. С тех пор как изменение вступило в силу, рост доходов Facebook (теперь Meta) значительно сократился, а в прошлом квартале Meta сообщила о первом снижении доходов в истории компании.





Источник: Engadgetо