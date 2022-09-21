В России гуглят "как уехать из России" и "отсрочка от армии"

В РФ перед анонсированным на 20:00 20 сентября обращением российского диктатора Владимира Путина стали активно искать в интернет-поисковике информацию о том, как уехать из страны и как получить отсрочку от службы в армии.

Российские пропагандистские СМИ писали, что сегодня Путин якобы должен выступить с обращением вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В Кремле официально ничего не анонсировали.

В Белом доме считают, что Путин "с высокой вероятностью" заявит сегодня о проведении псевдореферендумов о "присоединении к РФ" временно оккупированных территорий Украины, а также о том, что он готовит основания для запуска мобилизации в России.

По данным Google trends, 20 сентября, перед обращением диктатора РФ, россияне активно ищут информацию о мобилизации, об отсрочке от армии и о том, как уехать из РФ.





Представители США, Германии, Франции, Эстонии и НАТО заявили, что никогда не признают проведение Россией фейковых референдумов на временно захваченных украинских территориях.