Иран заблокировал сайт Starlink

Илон Маск запустил свой спутниковый интернет в Иране. В итоге местное правительство заблокировало сайт Starlink и назвал это "попыткой нарушения суверенитета".

Отметим, что американский предприниматель активировал Starlink после того, как получил разрешение от властей США – в ответ на твит госсекретаря США Энтони Блинкена о выдаче генеральной лицензии на предоставление иранскому народу интернета.

Маск отреагировал таким образом на протесты в Иране.

В результате правительство Ирана заблокировало официальный сайт SpaceX Starlink.

Кроме того, в министерстве иностранных дел Ирана назвали это "попыткой нарушить суверенитет" страны, которая "не останется без ответа".

We took action today to advance Internet freedom and the free flow of information for the Iranian people, issuing a General License to provide them greater access to digital communications to counter the Iranian government’s censorship.

Iran's Foreign Ministry spokesman says the US Treasury's move to issue a General License to boost support for internet freedom in Iran is an effort to "violate Iran's sovereignty" and will not remain unanswered.#IranProtests2022 #InternetShutdown #KeepItOn#Mahsa_Amini https://t.co/1O3KA5hYCG

Как известно, в Иране не прекращаются протесты. Они вспыхнули после смерти девушки, которую избили за то, что она якобы неправильно носила хиджаб.

Кроме того, в Иране на протестах погибли по меньше мере 76 человек.