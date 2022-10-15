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IT-Индустрия
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14 октября 22, 21:37
В ОП отреагировали на отказ Маска финансировать Starlink
Михаил Подоляк
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Подоляк заверил, что в Киеве найдут способ продолжить работу терминалов Starlink, несмотря на отказ Маска.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет способ продолжить работу терминалов Starlink после отказа SpaceX от финансирования. Об этом Подоляк в пятницу, 14 октября, написал в Twitter.

"Давайте откровенно. Нравится это кому-нибудь или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на свои стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу", - подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что до конца переговоров, как ожидается, компания обеспечит стабильную связь.

Напомним, сегодня сообщалось, что Маск решил отказаться от финансирования Starlink в Украине.


В начале октября Маск предложил свою формулу "мира" между Украиной и Россией, которая включает проведение референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН, отказ от Крыма и нейтральный статус. 

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Предложение бизнесмена вызвало шквал критики, как в украинском обществе, так и за рубежом.

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Korrespondent
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