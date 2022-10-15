В ОП отреагировали на отказ Маска финансировать Starlink

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет способ продолжить работу терминалов Starlink после отказа SpaceX от финансирования. Об этом Подоляк в пятницу, 14 октября, написал в Twitter.

"Давайте откровенно. Нравится это кому-нибудь или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на свои стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу", - подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что до конца переговоров, как ожидается, компания обеспечит стабильную связь.

Напомним, сегодня сообщалось, что Маск решил отказаться от финансирования Starlink в Украине.





В начале октября Маск предложил свою формулу "мира" между Украиной и Россией, которая включает проведение референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН, отказ от Крыма и нейтральный статус.

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Предложение бизнесмена вызвало шквал критики, как в украинском обществе, так и за рубежом.

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