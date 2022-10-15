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IT-Индустрия
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15 октября 22, 11:37
РФ может "убить" связь Starlink в Украине - Маск
Маск
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Американский бизнесмен утверждает, что Россия может преуспеть в попытках "убить" Starlink на украинском фронте.

Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте в субботу, 15 октября.

"Большая разница между связью мира и связью фронта. Starlink - единственная система связи, все еще работающая на фронте - все остальные мертвы. Россия активно пытается "убить" Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Но даже в этом случае Starlink все еще может умереть", - объяснил он.

По его словам, спутниковая связь Starlink в Украине обходится компании в 20 млн долларов за один месяц.

"Помимо терминалов нам приходится создавать, запускать, обслуживать и пополнять спутники и наземные станции, а также платить операторам связи за доступ в Интернет через шлюзы. Нам также приходилось защищаться от кибератак и глушения, которые становятся все сложнее", - добавил американский бизнесмен.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк Украина найдет способ продолжить работу терминалов Starlink после отказа SpaceX от финансирования.

Накануне стало известно, что Илон Маск сообщил, что он решил отказаться от финансирования Starlink в Украине.

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Korrespondent
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