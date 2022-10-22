ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ЗНИКНЕ МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК ТА ІНТЕРНЕТ

Росія відкрито вторглася на територію Донбасу, а весь північний кордон України оточений окупаційними військами. На тлі останніх новин багатьох українців огортає паніка

Але свої емоції завжди простіше контролювати, коли є чітке розуміння, що робити у тому чи іншому випадку, пише "Дивогляд".





ВВС Україна зібрала поради експертів щодо того, як діяти, якщо в Україні зникне інтернет та мобільний зв’язок.

За словами фахівців, проблеми зі зв’язком можливі у двох випадках:





- у разі спрямованих атак ззовні,

- або якщо обмеження запровадить український уряд. Наприклад, якщо буде воєнний стан.





Другий варіант дуже малоймовірний. Секретар РНБО ще 11 лютого заявив, що влада не збирається вимикати ані інтернет, ані мобільний зв’язок.





Набагато більш ймовірні ворожі кібератаки. Однак, навіть за таких умов вивести з ладу одночасно всіх мобільних операторів і інтернет-провайдерів практично неможливо.





Але точкові перебої – цілком можливі.





ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ЗВ'ЯЗОК ВСЕ-ТАКИ ЗНИКНЕ?





Заздалегідь домовтеся зі своїми рідними про місце зустрічі, якщо надзвичайна ситуація застане вас зненацька.





Логічно, що найпростіший вид зв’язку – стаціонарний телефон. Запишіть або запам’ятайте номери важливих телефонів рідних, сусідів, школи, садочка, тощо. Зробіть для дітей записку з основними контактами, яку вони завжди носитимуть з собою.





Фіксований телефонний зв'язок в екстрених ситуаціях набагато надійніший, ніж мобільний. Те саме стосується дротового інтернету.





"Фіксований телефонний та оптичний інтернет-зв'язок більш захищені. Треба фізично пошкодити кабель, щоб їх перервати", – розповів речник "Укртелекому" Михайло Шуранов.





У великих містах телефонні та оптичні кабелі ховають під землею в кабельній каналізації, тож пошкодити їх фізично чи атакувати іншим способом – досить складно.





"Телефонний зв'язок може працювати навіть без електроживлення в будинку, якщо тільки ви не використовуєте телефони з радіозв'язком. Адже живлення здійснюється з АТС, яка має резервні потужності у разі аварійного відключення електроенергії", – додав Шуранов.





Щороку кількість українців, які користуються фіксованим телефонним зв'язком, зменшується. Але стаціонарні телефони точно можна знайти у державних установах, закладах освіти, лікарнях та у більшості офісних будівель.





Якщо стаціонарного телефону у вас немає і немає можливості його встановити, альтернативою залишається супутниковий зв'язок. Але вони досить дорогі: один супутниковий телефон може коштувати від тисячі доларів.





Та саме такі телефони використовують в екстремальних умовах для надійного зв'язку. Наприклад, далеко у відкритому морі, де немає мобільної мережі.





Голова правління Ради інформаційної безпеки та кібернетичного захисту Елліна Шнурко-Табакова також розповіла про деякі особливості використання такого виду зв'язку:





"Передача голосу буде йти з запізненням в секунду, потрібно потренуватись говорити, – каже вона. – До того ж треба буде домовитися про час сеансів зв'язку, наприклад, останні 10 хвилин кожної години".





Причина в тому, що для розмови зі супутниковим телефоном треба вийти на вулицю та розвернути антену в напрямку, де розташований супутник, пояснює експертка.





"Це можна перевірити на картах відносно до вашої геолокації. Для Києва це десь 30 градусів на південь", – пояснила експертка.









Більш бюджетне рішення – ультракороткохвильові рації. Набір таких гаджетів коштує від 4000 гривень. Але зв’язок можливий, якщо співрозмовники знаходяться на невеликій відстані один від одного (радіус дії 1-15 км). Окрім того, потрібно чітко знати, які частоти можна використовувати.





Для спілкування на невеликій відстані, наприклад, в межах багатоквартирного будинку, можна поставити на телефон месенджер, який працює без інтернету по Bluetooth, радить Антон Фарб, експерт з питань цивільної оборони та президент Федерації крав-мага України.





"У нього дуже маленький радіус дії 10-15 метрів, але кожен, хто його використовує, стає ретранслятором, – пояснює експерт. – Це те, що використовували під час Арабської весни та під час протестів в Гонконгу. Хоча б домовий чатик можна тримати на зв'язку".





Загалом в екстремальній ситуації у випадку повної відсутності зв'язку – мобільного, фіксованого, супутникового абощо – експерти та надзвичайні служби України радять:





- Завчасно придбати невеличкий радіоприймач для ультракоротких та FM-хвиль, а також елементи живлення для нього. Такий гаджет дозволить отримувати важливі повідомлення від уряду чи місцевої влади, якщо вам доведеться покинути дім або у вас не буде інших засобів зв'язку.





- Якщо ви почули тривожну сирену та маєте перебої з мобільним зв'язком, увімкніть радіо або телебачення місцевого рівня. Там можуть транслювати важливі оголошення. Наприклад, щодо евакуації.





- На випадок, якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв'язку, потрібно вже зараз дуже чітко домовитись про місце та час зустрічі.





- Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце – визначте точку та час збору і домовтесь, що будете чекати там, наприклад, протягом 24 годин, а потім вирушите далі до пункту призначення.





- Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку. Там треба зазначити повне ім'я дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони. Також дізнайтесь, де саме адміністрація садочка чи школи буде переховувати дітей у випадку загрози, щоб легко їх знайти.





- Дітей шкільного віку варто попередити, як діяти в разі, якщо не буде зв'язку. Наприклад, що вони повинні залишатися з вчителем у безпечному місці і чекати на вас.



