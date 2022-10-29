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IT-Индустрия
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29 октября 22, 19:06
Илон Маск создает совет по модерации контента Twitter
Илон Маск
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Илон Маск, новый владелец Twitter, анонсировал создание специального совета для принятия важных решений модерации в компании.
Илон Маск, новый владелец Twitter, анонсировал создание специального совета для принятия важных решений модерации в компании.

В твите в пятницу Маск сказал, что совет будет иметь «очень разнообразные» точки зрения и добавил, что до его появления — никаких важных решений по содержанию твитов или восстановлению аккаунтов принято не будет.

Несколько часов спустя он прояснил свое заявление:

«Если быть точнее, мы еще не внесли никаких изменений в политику модерации содержимого Twitter».

Одним из аргументов Маска для покупки Twitter было его желание сделать «платформу для свободы слова». Также миллиардер сказал, что подумает над возвращением в соцсеть таких противоречивых фигур, как бывший президент США Дональд Трамп. Судя по последнему объявлению Илона — это решение будет принимать именно созданный им совет.

Никаких подробностей относительно того, сколько участников будет в совете, как их выберут и чем орган будет отличаться от команд модерации содержимого и политики (которые уже существуют в компании), не было опубликовано. Однако Маск явно дал понять, что не согласен с тем, как работают нынешние системы модерации (когда он взял под контроль компанию, сразу уволил нескольких руководителей, в том числе руководительницу направления политики компании Виджаю Гадде, которую публично критиковал ранее).

Другие владельцы социальных сетей попробовали, казалось бы, подобный подход — у Meta есть свой наблюдательный совет, который руководит Facebook и принимает решения по модерации (но его работа постоянно вызывает кучу вопросов). Существует также сеть законов, которые могут потенциально диктовать, как технологические компании могут модерировать свои платформы. А это может ограничить решения модерации, которые могут принимать Twitter и другие платформы, независимо от того, к каким идеалам «свободы слова» они стремятся.

Есть и другие изменения, которые ожидают компанию с приходом Маска. The Washington Post сообщала, что Маск планировал уволить 75% сотрудников Twitter, сославшись на оценки, данные потенциальным инвесторам компании. Илон сообщил персоналу, что 75% – это не правильная цифра. В переписке со своим другом, предпринимателем Джейсоном Калаканисом, представленной юристами Twitter, миллиардер обсуждал сокращение штата с предложением «вернуть сотрудников в офисы» (это означало бы, что 20% сотрудников уйдут добровольно).


Еще одна идея Маска – внедрить систему ранжирования стеков (лидеры в командах должны оценивать сотрудников, работающих под их руководством, как лучших, хороших, средних или плохих). Эта практика, как известно, закончилась у Microsoft в 2013 году, поскольку способствовала формированию плохой культуры и сокращению численности персонала.

Хотя Илон и заявлял, что приобретение Twitter не является для него «способом заработать деньги», он также сообщил инвесторам, что планирует удвоить доход за три года и утроить количество ежедневных пользователей, которые могут просматривать рекламу за тот же период, хотя и не предоставил подробностей о том, как будет достигать целей. Также с правительств и корпораций может взиматься небольшая плата за использование Twitter.
ITC.ua
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