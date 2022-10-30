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30 октября 22, 21:07
Илон Маск арендовал на Хеллоуин "замок Дракулы" в Румынии
Американский бизнесмен Илон Маск арендовал для празднования Хэллоуина "замок Дракулы" в Румынии. Об этом сообщает румынское Știrile PRO TV.
По данным журналистов, Маск пригласил на праздник актрис Анджелину Джоли и Джулию Сэндстром, а также основателя PayPal миллиардера Питера Тиля. Вечеринка планируется как частная и подробности о ней стараются не разглашать.
"Замком Дракулы" обычно называют замок Бран, который расположен неподалеку от города Брашов.