Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.45
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
Интернет
30 октября 22, 21:07
Илон Маск арендовал на Хеллоуин "замок Дракулы" в Румынии
Илон Маск
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американский бизнесмен Илон Маск арендовал для празднования Хэллоуина "замок Дракулы", сообщают румынские медиа

Американский бизнесмен Илон Маск арендовал для празднования Хэллоуина "замок Дракулы" в Румынии. Об этом сообщает румынское Știrile PRO TV. 

По данным журналистов, Маск пригласил на праздник актрис Анджелину Джоли и Джулию Сэндстром, а также основателя PayPal миллиардера Питера Тиля. Вечеринка планируется как частная и подробности о ней стараются не разглашать.

"Замком Дракулы" обычно называют замок Бран, который расположен неподалеку от города Брашов.
liga.net
Ещё по теме:
Сегодня в Украине уже можно заказать интернет от Илона Маска
Илон Маск отменил запуск спутников за 1,5 минуты до старта
Маск записал техно-трек об NFT.Продает его в виде NFT-токена
Илон Маск показал ироничный мем об НЛО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей