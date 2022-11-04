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3 ноября 22, 21:11
Хакеры взломали инстаграм-страницу Залужного
Залужний
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На странице главнокомандующего ВСУ появилась публикация, утверждающая, что Telegram-канал "Джокер ДНР" сломал систему управления войсками Delta.

Хакеры взломали Instagram-аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"На странице главнокомандующего ВСУ появилась публикация, утверждающая, что Telegram-канал "Джокер ДНР" сломал систему управления войсками Delta. На аватарку злоумышленники установили фото с Путиным на медведе. Пока продолжаются работы по восстановлению страницы, следить за главнокомандующим можно в Twitter", - говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ считает, что украинцы вполне могут победить врага в этот раз, и утверждает, что войну нельзя оставлять детям.
Korrespondent
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