Хакеры взломали инстаграм-страницу Залужного

Хакеры взломали Instagram-аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"На странице главнокомандующего ВСУ появилась публикация, утверждающая, что Telegram-канал "Джокер ДНР" сломал систему управления войсками Delta. На аватарку злоумышленники установили фото с Путиным на медведе. Пока продолжаются работы по восстановлению страницы, следить за главнокомандующим можно в Twitter", - говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ считает, что украинцы вполне могут победить врага в этот раз, и утверждает, что войну нельзя оставлять детям.