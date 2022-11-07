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IT-Индустрия
Интернет
6 ноября 22, 21:36
Twitter обновил приложение ради снятия денег за авторизацию
Twitter
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Отныне для пользователей на устройствах Apple iOS, которые "зарегистрируются сейчас" за 7,99 долларов в месяц, могут получить синюю галочку возле своих имен пользователей.

Twitter в субботу обновил свое приложение в App Store, чтобы начать взимать 8 долларов за синие отметки проверки, сообщает Reuters.

Отныне для пользователей на устройствах Apple iOS, которые "зарегистрируются сейчас" за 7,99 долларов в месяц, могут получить синюю галочку возле своих имен пользователей, так же как знаменитости, компании и политики, на которых вы уже подписались.

Согласно сообщению iOS, другие преимущества обновления включают "наполовину меньше рекламы", возможность публиковать более длинные видео в Twitter и приоритетность рейтинга для качественного контента.

В обновлении Twitter сообщается, что новая служба с проверкой будет доступна в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что Маск намерен сделать платным просмотр видео в Twitter.
Korrespondent
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