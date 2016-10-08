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8 октября 16, 22:33
В Японии выпустили "смартфон будущего" (фото)
смартфон будущего
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Sharp представила прототип смартфона с дисплеем «свободной формы».
Sharp представила прототип смартфона под названием Corner R. Устройство использует технологию Free-Form Display («Дисплей свободной формы»), которая позволяет компании при создании экранов не придерживаться прямоугольной формы, а делать LCD-панели, которые идеально вписываются в корпус. Об этом сообщают Нескучные новости со ссылкой на Тjournal.



В Corner R установлен 5,2-дюймовый IGZO-дисплей с разрешением 1080p, который имеет реальные скругления в верхней части. Ранее производителям для подобного эффекта приходилось прятать края экрана за элементами корпуса или постоянно отображать на угловых пикселях чёрный цвет.



Внешне Corner R является частичным воплощением одного из самых смелых концептов iPhone будущего — без каких-либо вставок на передней панели. Технология Sharp делает создание подобного устройства технически возможным. Сообщают, что именно с Sharp Apple ведёт переговоры о создании дисплеев для следующего поколения iPhone.



Отмечается, что пока Sharp не объявляла о планах по выпуску устройств с Free-Form Display на коммерческий рынок.

Источник: neskuchno-news
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