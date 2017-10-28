ПриватБанк анонсировал запуск Android Pay в Украине

1 ноября состоится презентация платформы Android Pay в Украине. Эту информацию анонсировали в ПриватБанке.





Android Pay позволяет привязать к приложению банковские карты и расплачиваться ими с помощью смартфона через все POS-терминалы, поддерживающие бесконтактную оплату. Сейчас этот сервис доступен в 14 странах.





Ранее сообщалось, что приложение Android Pay стало доступно в магазине Play Market у многих украинских пользователей.