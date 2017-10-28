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27 октября 17, 22:58
ПриватБанк анонсировал запуск Android Pay в Украине
Android Pay
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1 ноября состоится презентация Android Pay в Украине
1 ноября состоится презентация платформы Android Pay в Украине. Эту информацию анонсировали в ПриватБанке.

Android Pay позволяет привязать к приложению банковские карты и расплачиваться ими с помощью смартфона через все POS-терминалы, поддерживающие бесконтактную оплату. Сейчас этот сервис доступен в 14 странах.

Ранее сообщалось, что приложение Android Pay стало доступно в магазине Play Market у многих украинских пользователей.
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