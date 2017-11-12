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IT-Индустрия
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12 ноября 17, 13:48
Самый мощный квантовый компьютер в мире создала компания IBM
компания IBM
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Американская компания IBM впервые создала прототип процессора с 50 квантовыми разрядами

Американская компания IBM создала прототип процессора с 50 квантовыми разрядами, сообщило англоязычное интернет-издание "Popular Mechanics".

"Дарио Джил, который возглавляет отдел исследований квантовых вычислений и искусственного разума, заявил, что ученые успешно построили и измерили прототип процессора с 50 квантовыми разрядами. По словам Джила, квантовый компьютер с такой мощностью создан впервые", — отмечается в публикации на сайте издания в пятницу.

В информации подчеркивается, что технология квантовых вычислений позволяет осуществлять вычисления с гораздо большей скоростью, чем у современных компьютеров.

"Квантовые вычисления — это технология, которая еще находится на ранних стадиях развития. Она использует особенности квантовой физики для осуществления вычислений с гораздо большей скоростью, чем у современных компьютеров", — говорится в материале.

Ранее IBM заявила о планах приобрести Truven Health Analytics, провайдера данных и аналитики в медицинской сфере, за $2,6 млрд. Об этом сообщила пресс-служба корпорации. Как заявляет IBM, покупка позволит привлечь в портфолио подразделения IBM Watson Health более 8,5 тыс. клиентов, среди которых федеральные и государственные агентства США, работодатели, госпитали и другие.

Как сообщалось, китайский производитель электроники компания Lenovo объявила о планах купить бизнес по производству персональных компьютеров японской корпорации Fujitsu. Сумма сделки составит порядка $269 млн.
Delo
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