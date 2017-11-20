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IT-Индустрия
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20 ноября 17, 09:12
"Киевстару" с инновациями помогут израильтяне
киевстар
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Израильские компании займутся поиском инноваций для украинского оператора и помощью с дальнейшим их внедрением в компании

Мобильный оператор "Киевстар" подписал договоры о сотрудничестве с израильской компанией Amdocs и Израильской мобильной ассоциацией (IMA) с целью развития инновацицонных проектов в компании. Об этом журналистам рассказали в "Киевстаре".

Коммерческие детали сделок в компании не раскрывают.

Речь идет о так называемом скаутинге — израильские компании займутся поиском инноваций для украинского оператора и помощью с дальнейшим их внедрением в компании. В рамках партнерства стороны совместно определяют наиболее интересные направления для внедрения инновационных проектов. Затем происходит поиск и презентация проектов. Самые перспективные будут отбираться для дальнейшей интеграции в "Киевстар".

Среди перспективных направлений для себя в компании называют взаимодействие с клиентами, решения для "умного дома" и "умного города", B2B-решения, финансы, IoT, ОТТ и Big Data.

Компания Amdocs — зарегистрированная в США компания с израильскими корнями. Была основана в 1982 году, основное направление деятельности — разработка ПО. Компания специализируется на решениях для биллинга и системы управления взаимоотношений с клиентами (CRM). Доход компании за 2016 год состави $3,7 млрд.

IMA (Израильская мобильная ассоциация) основана в 2001 году, является инновационным центром, помогает внедрять идеи технологических стартапов в крупные компании. Ассоциация взаимодействует со 150 партнерами из Северной Америки, Европы и Азии. По итогам 2015 года израильские стартапы, сотрудничающие с IMA, привлекли более $4,4 млрд инвестиций.
Delo
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