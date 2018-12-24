Запуск платного цифрового ТВ пакета Т2: миф или реальность

На прошлой неделе Нацсовет проголосова за внесение изменений в План развития телерадиоинформационного пространства, которые, если документ пройдет верификацию в Министерстве юстиции, дадут возможность оператору сети цифрового ТВ - компании Зеонбуд в дополнение к 32 телеканалам дозапустить еще 16-20 кодированных каналов и стать оператором платного ТВ.





Лично я не верю в то, что Зеонбуд запустит платный пакет, и на то у меня есть несколько причин :





1. Аудитория Зеонбуд - люди, которые довольствуются 32 телеканалами из эфира, и явно не готовы платить за ТВ. В Киеве и регионе в эфире - 52 телеканала, в Одессе - 42.

Продавать платное ТВ потребителям, которые сознательно выбрали бесплатный вариант и довольствуются малым, - сложная задача.





"Проникновение услуги платного пакета для Т2 в 10% будет фантастическим рекордом".





2. Зона покрытия Зеонбуд - города. А в городах, как мы знаем, большая конкуренция между провайдерами интернет и кабельными операторами, включая аналоговые сети, которым есть что противопоставить платному пакету от Зеонбуд, не смотря на "цену".





3. Карта покрытия - далека от идеала. Количество "белых" пятен настолько велико, что Зеонбуд собирается для первого мультиплекса, где собраны все основные телеканалы медиагруп - достроить 41 передатчик. В 2017 году речь шла о 47, видать, демографическая ситуация на пользу экономии.





Всего существует три карты покрытия Т2: официальная от "Зеонбуд" - первая, альтернативная от УДЦР и от Одесского института. На каждой есть зоны, где нет сигнала эфирного ТВ.





4. Стоимость оборудования - неизвестна. Система условного доступа - неизвестна.





Приставки Strong/Romsat с системой условного доступа в 2012-2014гг обходились на опте по 60$ в Украине, CAМ-модули немого дешевле - 50$. Даже если предположить, что цена будет вдвое ниже, то оборудование, для приема платного пакета Зеонбуд - неконкурентноспособно на открытом рынке, где:









- Т2 приемники без декодера - от 300 грн

- Эфирная антенна комнатная - от 150 грн.

- Эфирная антенна наружная - от 200 грн

- Спутниковый приемник "Экстра ТВ" - на условиях аренды - 29грн/мес

- Спутниковый приемник без декодера - от 340 грн.

- Комплект спутникового ТВ с тюнером - от 1250грн.

- Приставка на Android - около 1200 грн.





Подключаться в городе к платному пакету из 16-20 телеканалов нет смысла. Стоимость приемного оборудования равна году абонентской платы у кабельного оператора или просмотру ОТТ-сервиса через интернет.





В селах стоимость комплекта для приема Т2 с учетом внешней антенны, мачты, возможно, усилителя для антенны будет аналогична комплекту для приема спутникового ТВ, которое даст доступ к большему количеству телеканалов, как платных, так и открытых.





В Украине уже около 4 000 000 домохозяйств используются спутниковое ТВ как основной источник получения доступа к ТВ. За эту аудиторию будут бороться DTH-платформы (провайдеры спутникового ТВ - ред.) и ОТТ-сервисы. Как собственно и бесплатное Т2.





Рыночные противоречия :





1. В 2010-2012гг. государство просубсидировало около 1млн. приставок для зрителей Т2, тем самым создав неравные условия на рынке, где за деньги налогоплательщиков финансируется частный бизнес.





2. Лоббирование государством гибридной модели (платное+бесплатное) для частной компании приведет к нарушению правил экономической конкуренции и конфликту правообладателей и провайдеров программной услуги.





Сейчас Зеонбуд выступает в роли оператора и телеканалы платят ему деньги за распространение сигнала , в то время как со всех остальных участников рынка медиагруппы получают роялти, строя прогнозы, что к 2021 году рынок платного ТВ достигнет отметки в 10 млрд.грн. в год.





Зеонбуд должен будет стать типичным провайдером, с кодированием всех телеканалов медиагрупп в Т2, понятной экономической моделью, абонентской платой, договорными отношениями с абонентами, отчислениям в пользу правообладателей, либо все провайдеры должны стать операторами связи и получать с телеканалов плату за доставку каналов зрителям.





3. Если пакет запустится, имея большую потенциальную базу и малую емкость сети, Зеонбуд сможет получить более выгодные условия при формировании цены на платный пакет - например 20-30 грн. Аналогичный по контенту продукт у остальных участников рынка будет стоить 60 - 70 грн, то есть разница в 2-3 раза.





"Появление дискаунтера общенационального масштаба будет постоянным раздражителем для всех участников рынка платного ТВ и не даст ему развиваться эволюционным путем. Прогнозы к 2021 году могут остаться прогнозами."





4. Кодирование сигнала украинских телеканалов на спутнике в мае 2019 года, увеличение сумм отчислений в пользу правообладателей, создание неравных условий для участников рынка, поднятие стоимости базового пакета у провайдеров - с одной стороны укрепляют позиции компании Зеонбуд, куда перейдет около половины украинских домохозяйств, с другой стороны - создают самим себе препону в формировании рынка платного ТВ и увеличении обьемов прибыли.





Получая преференцию от медиагрупп, Зеонбуд повышает свою значимость в экосистеме доставки сигнала телеканалов и оплаченной рекламы к конечному потребителю, тем самым, обладая монопольным положением на рынке эфирного ТВ, может влиять как на формирование цены за распространение телеканалов, так и их нахождение в составе пакете. Выражаясь народным языком - держать каналы в тонусе.









Благо, что эта ситуация с доминированием Т2 - краткосрочна, и в течении ближайших нескольких лет количество домохозяйств с цифровым эфиром будет уменьшаться, а домохозяйств с подключением к сети интернет и операторам связи - увеличиваться. Как и заинтересованность у телеканалов платить за эфирное распространение.





Учитывая все минусы, которые сулят рынку изменения, уверен, что разговоры о платном пакете в Т2 останутся лишь разговорами.



