Стало известно, когда выйдет «убийца» Windows 10

Один из разработчиков операционной системы Windows Lite OS, которую называют «убийцей» Windows 10, поделился инсайдерской информацией, проливающей свет на сроки официального релиза и некоторые особенности «революционного» продукта.

Как выяснили журналисты, версия для тестировщиков будет доступна для скачивания уже через месяц.

Как передает bigmir.net, ссылаясь на на разработчика-инсайдера по имени Petri, в отличие от громоздкой Windows 10, новая операционка будет избавлена от лишнего программного обеспечения и получит тщательно переработанный интерфейс.

Кроме того, ключевой особенностью Windows Lite OS будет ее автономность, которая в разы превышает показатели актуальной на данный момент Windows 10.

Кроме того, по словам Petri, от новой системы ожидают 2-х кратный прирост производительности. Но самое интересное, что сразу же после официальной презентации Windows Lite OS ее смогут скачать и установить миллионы пользователей по всему миру.

Еще одной особенностью новой ОС будет то, что уже бета-версия Windows Lite OS будет уметь запускать не только приложения PWA и UWP, но и классические Win32.

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