Владельцы OnePlus 7 Pro получили странные уведомления

Команда разработчиков оболочки OxygenOS для устройств компании OnePlus случайно разослала странные push-уведомления некоторым владельцам смартфонов OnePlus 7 Pro.

Как сообщается, всего было разослано два уведомления: первое состояло из бессмысленного набора латинских букв, а второе — из китайских иероглифов, которые можно перевести как «ха-ха-ха»:





What is wrong with you @oneplus? Why these #spam notifications on my #OnePlus7Pro ?

Seems like someone is testing notifications on LIVE environment

















В своем Twitter-аккаунте OnePlus заявила, что уведомления были отправлены по ошибке командой OxygenOS во время проведения внутреннего тестирования, и извинилась перед пользователями.









OnePlus

✔

@oneplus

During an internal test, our OxygenOS team accidentally sent out a global push notification to some OnePlus 7 Pro owners. We would like to apologize for any difficulties, and assure you that our team is currently investigating the error. We’ll share more information soon.





Чуть позже на официальном форуме компания пояснила, что разработчики тестировали предстоящее обновление операционной системы Android Q, и подробнее описала возникшую проблему:





«Мы приносим искренние извинения за два случайных уведомления, которые получили некоторые владельцы OnePlus 7 Pro. Из-за ошибки во время тестирования предстоящего обновления ОС мы случайно отправили обычные тестовые push-сообщения на смартфоны пользователей.





Как правило, мы используем push-уведомления в качестве инструмента для проведения опросов среди владельцев наших смартфонов с целью дальнейшего улучшения наших продуктов. Уведомления основаны на протоколе Google Firebase Cloud Messaging», — отметили в OnePlus, отдельно подчеркнув, что инцидент не отразился на безопасности данных пользователей, а также пообещав, что ничего подобного больше не повторится.