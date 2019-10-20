Google создала новую социальную сеть Shoelace

Американская компания Google создала новую социальную сеть и начала ее тестирования.





Об этом сообщает Tehnot.





"Компания решила испытать удачу с социальным приложением Shoelace. Новый проект призван объединить людей, которые живут рядом с одинаковыми интересами. Указав в Shoelace свои хобби или любимые развлечения, пользователи смогут находить тематические мероприятия и встречи поблизости, а также создавать собственные ивенты. Присоединившись к мероприятию, можно обсудить произошедшее с другими его участниками в общем чате. Также в программе есть возможность приглашать на встречи других людей, даже если они не пользуются этой социальной сетью", — говорится в сообщении.





Сейчас программа доступна на платформах Android и iOS, при этом информации о веб-версии пока нет. На данный момент разработчики проводят закрытое тестирование продукта на территории Нью-Йорка, регистрация возможна только по приглашениям.





Известно, что разработкой программы занимается небольшая команда из подразделения Area 120, специализирующаяся на экспериментальных продуктах Google.





По словам создателей проекта, название Shoelace ("шнурки") является отсылкой к его цели — связывать людей с общими интересами, так же как связываются концы шнурков на ботинках. По этой же аналогии мероприятия, которые создаются в приложении, были названы Loops — "петли".





Как отмечается на сайте проекта, в конечном итоге планируется запустить Shoelace по всему миру. Однако очевидно, что о конкретных сроках пока говорить рано.





Ранее стало известно, что по итогам посещаемости запрещенная в Украине российская социальная сеть "ВКонтакте" упала с четвертой позиции (июнь-2018) на восьмую в июне 2019 года.





Согласно исследованию интернет-аудитории Украины за июнь в ТОП-5 популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями, вошли: Google, YouTube, Facebook, Ukr.Net и сайт ПриватБанка.



