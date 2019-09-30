Facebook создал виртуальный мир, где можно стать 3D-аватаром

Компания Facebook планирует создать новую платформу Horizon — виртуальный мир, где можно будет стать 3D-аватаром.

Компания анонсировала новый сервис на конференции Oculus Connect 6, сообщает пресс-служба соцсети.

Указано, что в виртуальном мире игроки смогут создавать свои виртуальные аватары и перемещаться между различными районами через специальные порталы telepods.

Также на платформе можно будет смотреть фильмы со своими друзьями и играть с несколькими игроками одновременно.



