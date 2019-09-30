Facebook создал виртуальный мир, где можно стать 3D-аватаром

Компания Facebook планирует создать новую платформу Horizon — виртуальный мир, где можно будет стать 3D-аватаром.
Компания анонсировала новый сервис на конференции Oculus Connect 6, сообщает пресс-служба соцсети.
Указано, что в виртуальном мире игроки смогут создавать свои виртуальные аватары и перемещаться между различными районами через специальные порталы telepods.
Также на платформе можно будет смотреть фильмы со своими друзьями и играть с несколькими игроками одновременно.
Кроме того, в интерфейсе Horizon предусмотрена специальная кнопка с нарисованным щитом. Если его нажать, то кнопка опрокинет игрока в специальное частное безопасное пространство, параллельное Horizon. Границы этого пространства люди будут определять сами.
Как отмечается, Facebook планирует начать закрытое бета-тестирование платформы в начале 2020 года.