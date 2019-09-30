Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.44
USD
24.18
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
Софт
30 сентября 19, 09:13
Facebook создал виртуальный мир, где можно стать 3D-аватаром
виртуальный мир
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новая платформа будет называться Horizon

Компания Facebook планирует создать новую платформу Horizon — виртуальный мир, где можно будет стать 3D-аватаром.

Компания анонсировала новый сервис на конференции Oculus Connect 6, сообщает пресс-служба соцсети.

Указано, что в виртуальном мире игроки смогут создавать свои виртуальные аватары и перемещаться между различными районами через специальные порталы telepods.

Также на платформе можно будет смотреть фильмы со своими друзьями и играть с несколькими игроками одновременно.


Кроме того, в интерфейсе Horizon предусмотрена специальная кнопка с нарисованным щитом. Если его нажать, то кнопка опрокинет игрока в специальное частное безопасное пространство, параллельное Horizon. Границы этого пространства люди будут определять сами.

Как отмечается, Facebook планирует начать закрытое бета-тестирование платформы в начале 2020 года.
Delo
Ещё по теме:
Facebook удалил еще почти 100 российских аккаунтов
Мобильные операторы договорились о перераспределении частот
Instagram будет платить пользователям деньги
Facebook отказалась от бесплатного использования соцсети
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей