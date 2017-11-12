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IT-Индустрия
Гаджеты
12 ноября 17, 10:24
В Японии выпустили крошечный смартфон (ВИДЕО)
смартфон NichePhone-S,
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Габариты NichePhone-S – 90 х 50 миллиметров, толщина – 6,5 мм.

Японская компания FutureModel выпустила смартфон NichePhone-S, размеры которого немного больше кредитной карточки, его вес состваил 38 грамм. Как сообщает Популярная механика, габариты NichePhone-S – 90 х 50 миллиметров, толщина – 6,5 мм.

Смартфон работает под управлением двухъядерного процессора MediaTek MT6572A на операционной системе Android 4.2 Jelly Bean.

Дисплей у смартфона обычный монохромный разрешением 128 х 64 пикселей. Емкость батареи составляет 550 мА/ч, этого вполне достаточно на 72 часа работы в режиме ожидания или три часа непрерывного разговора.

NichePhone-S имеет Wi-Fi и Bluetooth, диктофон, будильник и музыкальный проигрыватель, который может воспроизводить музыку из облачного хранилища.


Ранее специалисты аналитической компании IHS Markit назвали самый продаваемый в мире смартфон.


Korrespondent
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