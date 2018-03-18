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18 марта 18, 14:57
Осенью стартует регистрация SIM-карт украинцев
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Как пройти онлайн-процедуру?

Нацкомиссия по регулированию связи упростила регистрацию SIM-карт абонентов, введя возможность регистрироваться онлайн.

Регистрация позволит подтверждать личность через телефон и менять оператора без потери номера.

По словам главы Нацкомиссии по регулированию связи, 90% пользователей мобильной связи в Украине – анонимные. Поэтому многие украинцы не могут получать полный перечень телеком-услуг. Так, к примеру, без идентификации невозможно вернуть деньги с мобильного счета, нельзя сохранить свой номер телефона при переходе к другому оператору.

Регистрация SIM-карты действует уже в 90 странах мира, говорится в отчете GSMA (торговой организации, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру). Пользу от регистрации SIM-карт получат все – государство, операторы и абоненты, считают чиновники. Такое решение уменьшит уровень мобильного мошенничества, полиция будет работать эффективней, повысится уровень нацбезопасности страны при кибератаках, уверены в Госспецсвязи.

В то же время в GSMA отмечают – доказанной связи между регистрацией "симок" и сокращением преступлений нет.

Регистрация SIM-карты останется добровольной. Сейчас 90% абонентов мобильных операторов фактически пользуются связью анонимно. С осени подать заявление на регистрацию можно будет в сервисном центре оператора или онлайн на сайте.

Заявление в электронной форме можно будет подать в личном кабинете на сайте оператора или через мобильное приложение.

В заявлении нужно указать свои данные:

  1. - Фамилия, имя, отчество
  2. - Серия и номер паспорта или индивидуальный номер налогоплательщика
  3. - Абонентский номер или IMEI телефона
  4. - Заявление также нужно будет подтвердить через цифровую подпись или BankID.
  5. - Оператор должен принять заявление в течение рабочего дня. Позже он уведомляет о внесении абонента в свою базу.

Источник:  strana.ua

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