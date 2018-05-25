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IT-Индустрия
Гаджеты
25 мая 18, 10:36
Эксперты определили лучший смартфон
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В опросе приняло участие 20 тысяч человек.

Компания ACSI Telecommunications провела исследование, чтобы определить, какой смартфон больше нравится пользователям.

Так, у людей спрашивали, каким мобильным устройством они пользуются постоянно и как сильно довольны им.

24 мая компания озвучила результаты своего исследования, а также назвала рейтинг лучших смартфонов по версии пользователей.

Итак, лучшим был признан iPhone 7 Plus, который получил от пользователей 85 баллов из 100 возможных. На втором месте – Galaxy S8 + с показателем в 84 балла.

На третьей строчке оказался Galaxy S8 (83). iPhone 8 получил 83 балла и оказался лишь на пятой строчке. iPhone 8 Plus, LG G4 и iPhone 6 Plus заняли шестое, седьмое и восьмое соответственно. На девятой позиции нашлось место для Galaxy Note 5 (81), тогда как десятку замкнул Galaxy S6 (81).

Кроме того, в список лучших смартфонов попали Galaxy S7, Galaxy S7 edge, iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone X, Motorola Moto G, Galaxy J3, Moto E, LG G Stylo, iPhone 6 , Galaxy S5 и iPhone 5.
telegraf.com.ua
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