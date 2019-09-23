Спецификации смартфона vivo U10 раскрыты накануне запуска

На своем официальном сайте vivo India производитель создал промо-страницу для предстоящей новинки, сообщающую о том, что на смартфоне будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 665 и 4 Гбайт оперативной памяти.

Здесь задействован крупный 6,35-дюймовый дисплей с не самым топовым разрешением HD+, в котором имеется каплевидный вырез под фронтальную камеру. На задней панели vivo U10 предложит своему владельцу три камеры с разрешениями 13, 8 и 2 МПкс, что расположены в вертикальном островке в верхнем левом углу. По центру дислоцируется сканер отпечатка пальцев.

Хочется отметить наличие в смартфоне емкой аккумуляторной батареи на 5000 мАч, которая, что важно, поддерживает быструю 18-ваттную зарядку. Любители игр оценят специальный режим Ultra Game Mode со множеством функций, таких как, например, Voice Changer и 4D Vibrations.

Модель vivo U10 поступит на прилавки в расцветках Electric Blue и Thunder Black. Ценник новинки пока что не уточняется.