Складной смартфон Motorola Razr 5G представлен официально

Motorola официально представила свой новый складной смартфон под маркетинговым названием Motorola Razr 5G. Как следует из обозначения, перед нами преемник прошлогоднего Razr 2019, который сочетает в себе технологию складных экранов, а также ностальгию по классическому форм-фактору.

Внешне новинка отличается от первой версии лишь в деталях. Однако на этот раз под капотом у устройства находится чипсет Snapdragon 765G с поддержкой 5G, который кооперирует с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт.

Внешний экран имеет диагональ 2,7 дюймов и основан на матрице gOLED с разрешением 800 x 600 точек и плотности пикселей 370 ppi. Внутренний складной дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма, основан на матрице POLED и предложит разрешение 876 x 2142 точек при плотности пикселей 373 ppi.





На внешнем экране теперь можно управлять большим количеством приложений и функций, среди которых камера, сообщения, калькулятор, Google Keep, Google News, Google Home и YouTube. Указанный перечень установлен по умолчанию и может быть расширен пользователем самостоятельно. Этот дисплей теперь также поддерживает навигацию с помощью жестов.

Motorola Razr 5G имеет «водоотталкивающий корпус», батарею емкостью 2800 мАч с поддержкой быстрой 15-ваттной зарядки, основную 48-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/1,7, OIS и лазерной автофокусировкой, а также селфи-камеру на 20 МПкс (f/2.2). Работает новинка на Android 10.

Телефон выйдет осенью этого года в Китае, США и на «избранных рынках Европы» в цветах Polished Graphite (он же черный или темно-серый), Liquid Mercury (он же серебро) и Blush Gold. Цена смартфона составит b.