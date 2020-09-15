Презентация Apple — ждем iPhone 12, новые Watch. Трансляция

Как и все презентации коронавирусной эпохи, мероприятие Apple Time Flies будет проходить в формате онлайн-трансляции. Шоу стартует в 20:00 по киевскому времени — желающие могут следить за анонсами в реальном времени.

Трансляция будет доступна на сайте Apple, а также в приложении Apple TV. С недавнего времени Apple также проводит трансляции презентаций на популярном стриминговом сервисе YouTube, принадлежащем Google. И сегодняшнее мероприятие не станет исключением. Собственно, вот окно трансляции сегодняшней презентации на YouTube:



