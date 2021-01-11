Смарт-вотч Apple 5 и Apple 6: практичные и удобные модели

Одним из важных приобретений могут стать часы Apple Watch 5 — модель, которая очень хорошо себя зарекомендовала. Производители внесли немало изменений, причем уделили внимание не только функциональным особенностям, но и дизайну. Модели 5 и 6 стали еще более практичными, надежными и эффектными.

Дизайн часов обновился не только за счет нового вида, но и цветового исполнения. Модель очень схожа и с Эпл Вотч 6, отличительная особенность которой — практичность и функциональность. Теперь можно выбрать еще больше интересных вариантов на любой вкус, включая экран, ремешок и корпус. Дисплей можно выбрать из двух вариантов: 40 мм или 44 мм. Гладкая поверхность чуть изогнута, что придает смарт-часам особенно эффектный вид. Кроме того, на экране находится олеофобное покрытие, которое помогает удалить следы пальцев, а также пятен, которые могут появляться на поверхности аксессуара. Матрица пятой модели порадует своей точной цветовой передачей за счет датчиков внутри. Благодаря этому на экране можно увидеть все богатство оттеночной гаммы и ее насыщенность.

В новых моделях появилась и возможность загружать приложения без использования смартфона. Кроме того, здесь уже есть ряд аппликаций, которые можно использовать по своему усмотрению. "Шум", "Компас" и другие функции доступны именно в Apple Watch 5. Часы также интересны тем, что могут длительное время работать в автономном режиме. Это позволяет использовать их, не задумываясь о зарядке, минимум два дня.

Новый аксессуар, который представила компания "Эпл", — еще одна удачная покупка для тех, кто ценит инновации. В ней появились новые функции, а модель еще больше усовершенствована. Обновления наверняка понравятся покупателям, которые смогут с помощью умных часов:

- быть в курсе состояния своего здоровья;