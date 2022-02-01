"Новый эпический стандарт". Что готовит Samsung

Первая в этом году презентация Samsung Galaxy Unpacked состоится 9 февраля в 17.00 по киевскому времени. Это будет онлайн-мероприятие, к которому смогут присоединиться все желающие. Корреспондент.net будет вести текстовую трансляцию события, а пока рассказывает о том, каких новинок ждать от южнокорейского производителя.

На мероприятии технологический гигант собирается представить новые телефоны флагманской серии - это Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Кроме того, ожидается презентация долгожданного планшета Galaxy Tab S8.

Сама компания анонсировала новинку так: "Мы устанавливаем новый эпический стандарт для смартфонов с самой примечательной серией S из когда-либо созданных". Samsung обещает, что на мероприятии можно будет "подробно ознакомиться с устройствами, которые определят будущее мобильной связи".





Известный блогер Эван Блэсс (Evan Blass) выложил изображения новинок от Samsung. Так, базовая и средняя модели будут идентичны внешне, дизайн выполнен в стиле Galaxy S21. Гаджеты выйдут на рынок в четырех цветах: черном, зеленом, розовом и белом.















Что касается Galaxy S22 Ultra, то он будет напоминать смартфоны закрытой линейки Galaxy Note. Новинка оснащена стилусом и будет представлена в четырех цветах: черном, белом, зеленом и бронзовом.





gagadget.com

Информатор, который в прошлом году слил все детали об устройствах, показанных на презентации в августе, назвал цены на линейку Galaxy S22 в США:





- Galaxy S22 - 899 долларов

- Galaxy S22+ - 1099 долларов

- Galaxy S22 Ultra - 1299 долларов





В Европе, как сообщает WinFuture, цены составят:





- Galaxy S22 - 849 евро

- Galaxy S22+ - 1049 евро

- Galaxy S22 Ultra - 1249 евро





По информации немецкого блогера и проверенного инсайдера Макса Джамбора (Max Jambor), на презентации может быть также представлена умная колонка Galaxy Home Mini 2, которая поддерживает подключение Bluetooth 5.2 и имеет модельный номер SM-V320.









Galaxy Home Mini 2

Разные источники допускают вероятность того, что выйдут новые фитнес-браслеты, наушники и другие сопутствующие аксессуары.







