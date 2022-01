"Новый эпический стандарт". Что готовит Samsung

Технические характеристики





Аналитик и информатор Дохьюн Ким (Dohyun Kim) сообщает, что в Европе Samsung Galaxy S-серии получит процессор Exynos от ADM, а в США - от Qualcomm. Это первый смартфон от Samsung, который должен изменить впечатления от мобильных игр. Он также будет поставляться с технологией трассировки лучей, что позволит испытать дополненную реальность в ее лучшем виде.





Все три телефона линейки Galaxy S22 будут оснащены ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев, встроенными в дисплей. Однако Base S22 и S22 Plus будут напоминать Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus. Только Galaxy S22 Ultra получит поддержку UWB для обеспечения абсолютной совместимости с трекерами Samsung Galaxy SmartTag Plus.





























Ширина дисплея, батарея и яркость также несколько изменились по сравнению с Galaxy S21. По данным WinFuture, дисплей на 0,1 дюйма меньше, чем у S21, а частота составляет около 120 Гц. Также увеличена яркость: от 1500 до 1750 нит, по сравнению с 1300 нит в прошлом году. Galaxy S22 и Galaxy S22+ будут оснащены дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением FHD+. Емкость аккумулятора варьируется от 3600 мАч до 4500 мАч.





Galaxy S22 Ultra получит дисплей QHD+ Dynamic AMOLED 2x. Смартфон, скорее всего, будет поставляться с объемами памяти 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, с оперативной памятью до 12 ГБ. Емкость аккумулятора S22 Ultra, вероятно, составит 5000 мАч. Устройство предположительно будет иметь четырехъядерную камеру на 108 Мп, а также селфи-камеру на 40 Мп.





Базовая модель S22 и Galaxy S22 Plus будут оснащены 50-мегапиксельной основной камерой, которая будет работать в паре с 12-мегапиксельным UltraWide и 10-мегапиксельным объективом. Основной 50-мегапиксельный сенсор стал немного больше, на 1/1,56 дюйма. Этот большой сенсор даст пользователям Galaxy "полную власть над тьмой и дополненной реальностью".





Судя по всему, новая линейка сможет похвастаться восхитительным качеством ночной съемки: камера способна освещать самые темные уголки.





Что касается планшетов, то, по слухам, будут представлены также три устройства Tab S8. Линейка будет оснащена новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 gen 1. Диагональ экранов для трех девайсов составит 11 дюймов, 12,7 дюйма и 14,6 дюйма.





Tab S8 обеспечит превосходный опыт благодаря S Pen, 5G, динамикам, совместимым с Dolby Atmos, а также поддержке беспроводной связи DeX.





Цена, как ожидается, составит для Европы:





- Базовый Tab S8 - 680 евро

- Tab S8 Ultra - 1220 евро





Несмотря на утечки, о многих параметрах новых гаджетов пока ничего не известно. Как и о полном перечне устройств, которые будут представлены на презентации. Все подробности мы узнаем 9 февраля. Трансляцию можно будет посмотреть в 17.00 по Киеву на канале Samsung Experience Store.