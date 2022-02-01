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IT-Индустрия
Гаджеты
31 января 22, 22:03
"Новый эпический стандарт". Что готовит Samsung
Samsung
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Уже совсем скоро Samsung проведет презентацию, на которой представит новые смартфоны флагманской серии Galaxy S22. Инсайдеры разузнали, чего ждать от новинок.

Первая в этом году презентация Samsung Galaxy Unpacked состоится 9 февраля в 17.00 по киевскому времени. Это будет онлайн-мероприятие, к которому смогут присоединиться все желающие. Корреспондент.net будет вести текстовую трансляцию события, а пока рассказывает о том, каких новинок ждать от южнокорейского производителя.

Что будет

На мероприятии технологический гигант собирается представить новые телефоны флагманской серии - это Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Кроме того, ожидается презентация долгожданного планшета Galaxy Tab S8.

Сама компания анонсировала новинку так: "Мы устанавливаем новый эпический стандарт для смартфонов с самой примечательной серией S из когда-либо созданных". Samsung обещает, что на мероприятии можно будет "подробно ознакомиться с устройствами, которые определят будущее мобильной связи".


Известный блогер Эван Блэсс (Evan Blass) выложил изображения новинок от Samsung. Так, базовая и средняя модели будут идентичны внешне, дизайн выполнен в стиле Galaxy S21. Гаджеты выйдут на рынок в четырех цветах: черном, зеленом, розовом и белом.




Что касается Galaxy S22 Ultra, то он будет напоминать смартфоны закрытой линейки Galaxy Note. Новинка оснащена стилусом и будет представлена в четырех цветах: черном, белом, зеленом и бронзовом.

gagadget.com
Информатор, который в прошлом году слил все детали об устройствах, показанных на презентации в августе, назвал цены на линейку Galaxy S22 в США:

- Galaxy S22 - 899 долларов
- Galaxy S22+ - 1099 долларов
- Galaxy S22 Ultra - 1299 долларов

В Европе, как сообщает WinFuture, цены составят:

- Galaxy S22 - 849 евро
- Galaxy S22+ - 1049 евро
- Galaxy S22 Ultra - 1249 евро

По информации немецкого блогера и проверенного инсайдера Макса Джамбора (Max Jambor), на презентации может быть также представлена умная колонка Galaxy Home Mini 2, которая поддерживает подключение Bluetooth 5.2 и имеет модельный номер SM-V320.


Galaxy Home Mini 2
 
Разные источники допускают вероятность того, что выйдут новые фитнес-браслеты, наушники и другие сопутствующие аксессуары.


Технические характеристики

Аналитик и информатор Дохьюн Ким (Dohyun Kim) сообщает, что в Европе Samsung Galaxy S-серии получит процессор Exynos от ADM, а в США - от Qualcomm. Это первый смартфон от Samsung, который должен изменить впечатления от мобильных игр. Он также будет поставляться с технологией трассировки лучей, что позволит испытать дополненную реальность в ее лучшем виде.

Все три телефона линейки Galaxy S22 будут оснащены ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев, встроенными в дисплей. Однако Base S22 и S22 Plus будут напоминать Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus. Только Galaxy S22 Ultra получит поддержку UWB для обеспечения абсолютной совместимости с трекерами Samsung Galaxy SmartTag Plus.







winfuture.de

Ширина дисплея, батарея и яркость также несколько изменились по сравнению с Galaxy S21. По данным WinFuture, дисплей на 0,1 дюйма меньше, чем у S21, а частота составляет около 120 Гц. Также увеличена яркость: от 1500 до 1750 нит, по сравнению с 1300 нит в прошлом году. Galaxy S22 и Galaxy S22+ будут оснащены дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением FHD+. Емкость аккумулятора варьируется от 3600 мАч до 4500 мАч.

Galaxy S22 Ultra получит дисплей QHD+ Dynamic AMOLED 2x. Смартфон, скорее всего, будет поставляться с объемами памяти 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, с оперативной памятью до 12 ГБ. Емкость аккумулятора S22 Ultra, вероятно, составит 5000 мАч. Устройство предположительно будет иметь четырехъядерную камеру на 108 Мп, а также селфи-камеру на 40 Мп.

Базовая модель S22 и Galaxy S22 Plus будут оснащены 50-мегапиксельной основной камерой, которая будет работать в паре с 12-мегапиксельным UltraWide и 10-мегапиксельным объективом. Основной 50-мегапиксельный сенсор стал немного больше, на 1/1,56 дюйма. Этот большой сенсор даст пользователям Galaxy "полную власть над тьмой и дополненной реальностью".

Судя по всему, новая линейка сможет похвастаться восхитительным качеством ночной съемки: камера способна освещать самые темные уголки.

Что касается планшетов, то, по слухам, будут представлены также три устройства Tab S8. Линейка будет оснащена новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 gen 1. Диагональ экранов для трех девайсов составит 11 дюймов, 12,7 дюйма и 14,6 дюйма.

Tab S8 обеспечит превосходный опыт благодаря S Pen, 5G, динамикам, совместимым с Dolby Atmos, а также поддержке беспроводной связи DeX.

Цена, как ожидается, составит для Европы:

- Базовый Tab S8 - 680 евро
- Tab S8 Ultra - 1220 евро

Несмотря на утечки, о многих параметрах новых гаджетов пока ничего не известно. Как и о полном перечне устройств, которые будут представлены на презентации. Все подробности мы узнаем 9 февраля. Трансляцию можно будет посмотреть в 17.00 по Киеву на канале Samsung Experience Store. 
Korrespondent
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