Телеканал NewsOne внепланово проверят

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканала NewsOne из-за трансляции рекламы одной из политических партий, что может противоречить действующим законодательным нормам. Об этом говорится на сайте ведомства.

Владелец телеканала, народный депутат, глава политсовета партии "За Життя" Евгений Мураев заявил, что является еще одним проявлением прямого давления как на средства массовой информации, так и на любую альтернативу курсу действующей власти.

Депутат уверен, что объявленная причина проверки - "трансляция политической рекламы", - смехотворна. "Любая политическая сила может заявлять о себе с помощью прямой рекламы, особенности которой определяются только в период выборов. То есть, либо власть объявила выборы, а мы этого не заметили, либо она этих выборов боится настолько, что воспринимает телевизионные ролики как прямую угрозу для себя", - гвооритяс в заявлении Мураева нас сайте канала.





По словам парламентария, точно такой же угрозой власть считает настоящую свободу слова. Мураев вспомнил о проблемах с продлением лицензии NewsOne, атаке на "Интер" и нападках на различные телеканалы. Политик напомнил, что во времена давления на канал будущего президента за него заступались и иностранные дипломаты, и прогрессивная общественность.





"Теперь, когда оппозиция стала властью, рейтинги падения ее не волнуют. Ее волнует только проект строительства тоталитарного государства в сжатые сроки. В этом проекте нет ни демократии, ни конкуренции идей, ни независимых СМИ" - говорится в заявлении политика.





В заключение Евгений Мураев потребовал от власти прекратить политическое давление на СМИ.



