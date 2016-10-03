В РФ за пост о Сирии осужден известный блогер Антон Носик

В России известного блогера Антона Носика суд признал виновным в экстремизме в связи с публикацией записи в LiveJournal под заголовком "Стереть Сирию с лица земли", сообщает Дождь.
Прокуратура в посте Носика, одобряющем бомбардировки Сирии, увидела "умысел возбуждения ненависти и вражды к группе "сирийцы" по национальному и территориальному признаку".
Суд приговорил блогера к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Отметим, что гособвинение требовало два года заключения в колонии общего режима.
Решение о наказании в виде штрафа принято с учетом смягчающих обстоятельств, огласил решение судья Сергей Найденов.
Адвокат блогера Сергей Бадамшин сообщил, что блогер обжалует приговор.
Отмечается, что на оглашение приговора Носик приехал с сумкой, в которой у него были собраны вещи на случай, если его приговорят к лишению свободы.Антон Носик - популярный блогер в Рунете, ежемесячная аудитория его ЖЖ превышает миллион человек. Он также является основателем сразу нескольких российских интернет-СМИ, в том числе Gazeta.ru, Lenta.ru, Newsru.com и bfm.ru.