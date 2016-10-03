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3 октября 16, 16:41
В РФ за пост о Сирии осужден известный блогер Антон Носик
Сирия
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Суд приговорил Антона Носика к штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Суд приговорил Антона Носика к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

В России известного блогера Антона Носика суд признал виновным в экстремизме в связи с публикацией записи в LiveJournal под заголовком "Стереть Сирию с лица земли", сообщает Дождь. 

Прокуратура в посте Носика, одобряющем бомбардировки Сирии, увидела "умысел возбуждения ненависти и вражды к группе "сирийцы" по национальному и территориальному признаку".

Суд приговорил блогера к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Отметим, что гособвинение требовало два года заключения в колонии общего режима.

Решение о наказании в виде штрафа принято с учетом смягчающих обстоятельств, огласил решение судья Сергей Найденов.

Адвокат блогера Сергей Бадамшин сообщил, что блогер обжалует приговор.

Отмечается, что на оглашение приговора Носик приехал с сумкой, в которой у него были собраны вещи на случай, если его приговорят к лишению свободы.

Антон Носик - популярный блогер в Рунете, ежемесячная аудитория его ЖЖ превышает миллион человек. Он также является основателем сразу нескольких российских интернет-СМИ, в том числе Gazeta.ru, Lenta.ru, Newsru.com и bfm.ru.
Korrespondent
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