В РФ за пост о Сирии осужден известный блогер Антон Носик

В России известного блогера Антона Носика суд признал виновным в экстремизме в связи с публикацией записи в LiveJournal под заголовком "Стереть Сирию с лица земли", сообщает Дождь.

Прокуратура в посте Носика, одобряющем бомбардировки Сирии, увидела "умысел возбуждения ненависти и вражды к группе "сирийцы" по национальному и территориальному признаку".

Суд приговорил блогера к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Отметим, что гособвинение требовало два года заключения в колонии общего режима.

Решение о наказании в виде штрафа принято с учетом смягчающих обстоятельств, огласил решение судья Сергей Найденов.

Адвокат блогера Сергей Бадамшин сообщил, что блогер обжалует приговор.

Отмечается, что на оглашение приговора Носик приехал с сумкой, в которой у него были собраны вещи на случай, если его приговорят к лишению свободы.