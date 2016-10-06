"Яндекс.Деньги" запустил денежные переводы через iMessage

С 6 октября пользователи "Яндекс.Деньги" смогут переводить друг другу деньги через iMessage, сообщили РБК в пресс-службе "Яндекса". Воспользоваться услугой можно на смартфоне или планшете с системой iOS 10. Среди пользователей "Яндекс.Деньги" сегодня 35% пользуются устройствами на базе iOS, уточняет представитель компании. При этом если у получателя денежных средств не установлен платежный сервис, то iMessage предложит скачать его в AppStore.

Чтобы перевести средства, нужно открыть "Яндекс.Деньги" в мессенджере, указать сумму и отправить ее. С помощью этой функции можно также устраивать сбор средств в групповом чате. Пользователь, переводивший деньги, также получит push-уведомление из приложения о том, что платеж прошел. За транзакции через iMessage взимается стандартная комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, заявили в пресс-службе "Яндекса".

Компания Apple зарегистрировала патент на систему денежных переводов в iMessage в декабре 2015 года, свидетельствует документ на официальном сайте американского Бюро по патентам и товарным знакам (USPTO). Летом 2016 года компания анонсировала возможность создавать приложения для iMessage сторонними разработчиками. После этого сразу несколько компаний заявили о готовности разработать платежный сервис для iMessage. Наиболее популярными приложениями стали N26 и Circle. В России первым, кто воспользовался предложением Apple, оказался "Яндекс".

Переводы через iMessage будут пользоваться спросом у аудитории "Яндекс.Деньги​", полагает руководитель центра развития электронных продуктов и сервисов для розничных клиентов Альфа-банка Алена Бочарова, тем более что пользователь через уведомление сможет отследить даже момент, когда средства придут получателю. "По сути, "Яндекс.Деньги" в удобный и привычный интерфейс онлайн-общения добавляют возможность онлайн-передачи денег. Они дают возможность теперь сделать все в одном месте мгновенно: отправить и сообщение, и деньги", - говорит Бочарова.

Воспользоваться переводом денег через iMessage может каждый пользователь iOS 10, а это сотни миллионов владельцев смартфонов и планшетов от Apple, признает вице-президент по развитию мобильных сервисов Тинькофф Банка Максим Евдокимов. Тем не менее ожидать взрывной популярности переводов в iMessage для сервисов, у которых уже есть полноценное приложение, не стоит, полагает он. "Скорее всего, это станет дополнением к остальным функциям, еще одним каналом перевода денег", - говорит Евдокимов. По его мнению, возможность переводить деньги только с кошелька на кошелек является недостатком, поскольку это сужает круг пользователей.

По данным аналитического агентства Makswebb, в 2016 году примерно 30 млн человек, или 55% российской аудитории интернета, пользуются хотя бы одним сервисом электронных денег или электронным кошельком. При этом, по оценке агентства, "Яндекс.Деньги" используют 59% от всей аудитории электронных денег.

К осени 2016 года в "Яндекс.Деньги" было зарегистрировано около 28 млн кошельков, ежедневно открывается примерно 15 тыс. новых. По данным "Яндекса", каждую секунду через сервис проходит до 600 платежей.