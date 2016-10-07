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IT-Индустрия
ИТ-Новости
7 октября 16, 16:59
Motorola назвала смартфоны, которые получат Android 7.0
Motorola
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Обновления могут появиться в 2017 году.
Компания Motorola объявила, что, помимо серий смартфонов Moto Z и Moto G4, еще несколько аппаратов получат обновления до Android 7.0 Nougat, пишет 3dnews.

В список продуктов, которые получат прошивки на базе Android 7.0, вошли Moto X Pure Edition 3-го поколения, Moto X Style, Moto X Play, Moto X Force, Droid Turbo 2, Droid Maxx 2, Moto G, Moto G Plus и Moto G Play 4-го поколения, Moto Z, Moto Z Droid, Moto Z Force Droid, Moto Z Play, Moto Z Play Droid и, разумеется, Nexus 6.

Примерная дата выпуска прошивки (последний квартал 2016 года) названа только для Moto Z и G4, остальные аппараты могут получить обновления лишь в 2017 году.
astera.ru
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