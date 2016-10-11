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IT-Индустрия
ИТ-Новости
11 октября 16, 11:51
MediaTek за сентябрь заработала 880 млн долларов
MediaTek MT6589
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Компания ставит рекорды 2-й месяц подряд.

MediaTek объявила, что консолидированная выручка компании за сентябрь 2016 года составила 27,71 млрд тайваньских долларов или 880,8 млн долларов США. Такой результат стал вторым месячным рекордом подряд, пишет Digitimes.

Выручка MediaTek за третий квартал 2016 года достигла 78,4 млрд тайваньских долларов, что тоже является квартальным рекордом. Тем не менее, фактические результаты компании достигли лишь нижней границы выручки, прогнозированной руководством MediaTek (от 78,3 до 84 млрд тайваньских долларов).

Цена акций MediaTek на Тайваньской фондовой бирже 7 октября составила 241 тайваньский доллар.
astera.ru
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